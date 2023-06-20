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الثلاثاء، 20-06-2023 11:47 م

الأردن يترأس لجنة التوعية والإعلام في الأرصاد المنعقدة بالقاهرة

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الوكيل الاخباري - ترأس الأردن اليوم الثلاثاء، ممثلاً بإدارة الأرصاد الجوية / وزارة النقل أعمال لجنة التوعية والإعلام في الأرصاد، والتي تعقد اجتماعاتها بجامعة الدول العربية في القاهرة.

وبحسب بيان صادر عن الأرصاد الجوية، تم خلال الاجتماعات مناقشة عدد من النقاط أهمها اليوم العربي للأرصاد الجوية والذي يوافق في الـ 15 من أيلول من كل عام، وتم اختيار الشعار الذي قدمته الأردن من بين مجموعة من الدول العربية.

كما وناقشت اللجنة قرار مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ حول قرار الاحتفال بيوم الراصد والمتنبئ الجوي العربي لتحديده ليكون ضمن شهر أيار والذي سيتم العمل بهذه الاحتفالية بعد أن يعرض ويتم إقراره من قبل مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ في اجتماعه المقبل.

وطالبت اللجنة بإصدار تشريعات وقوانين وطنية خاصة بالأرصاد الجوية لضبط جميع الخدمات المقدمة من دوائر الأرصاد الجوية، لما لها من تأثير سلبي قد ينتج جراء المعلومات المغلوطة التي يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات والبيانات غير الدقيقة والتي تؤثر سلباً على المواطنين والتي قد تؤدي الى خسائر في الأرواح والممتلكات .

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