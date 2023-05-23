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الثلاثاء، 23-05-2023 01:23 م

الضمان توضح حول وفاة عامل بسبب سقوط مصعد كهربائي في عمّان

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الوكيل الإخباري - وجّه مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة الإدارات المعنية في المؤسسة إلى متابعة قضية وفاة عامل في منطقة جبل المنارة نتيجة سقوط مصعد كهربائي، معرباً عن أسفه لوقوع هذا الحادث الذي أودى بحياة العامل.

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وقال الناطق الإعلامي باسم الضمان أنس القضاة أن المؤسسة ومنذ صباح اليوم الثلاثاء وهي تتابع باهتمام جمع كافة المعلومات المتعلقة بتفاصيل الحادث، مضيفاً أنه في الوقت الحالي تقوم المؤسسة بإجراءات التحقق من وضع العامل وطبيعة عمله في المطعم من خلال فِرق تفتيشها وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لضمان حق العامل واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بشموله بالضمان الاجتماعي والتحقق إن كانت وفاة العامل ناجمة عن إصابة عمل.

وبيّن القضاة أن المعلومات الأولية تُشير إلى أن العامل بدأ بالعمل لدى المنشأة منذ 3 أيام وأن سجلات المؤسسة تُشير بأنه لا يوجد له اشتراك سابق بالضمان الاجتماعي وفي حال انطباق شموله بأحكام قانون الضمان سيتم تخصيص راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.

ودعا القضاة كافة المنشآت إلى ضرورة اتخاذ تدابير السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامة العاملين وحفاظاً على أرواحهم.


 




 

 


 

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