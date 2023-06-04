الأحد 04-06-2023
الوكيل الاخباري

قرار بتعديل ساعات الدوام في البلقاء التطبيقية

أفعى سامة تلدغ طالب داخل مدرسة في إربد وحالته حرجة

استخدام بصمة العين في الخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص خلال أسابيع

خبير أمن سيبراني أردني يحذر حاملي "الأيفون"

بدء بيع وثائق عطاء استقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق

93 مليون دولار صادرات إربد لشهر أيار الماضي

تفاصيل جديدة عن عملية الشرطي المصري

تحديد موعد صرف بدل دعم المحروقات لوسائط النقل العاملة داخل حدود أمانة عمّان

مناشدة بالبحث عن شاب مفقود في الكرك

سقوط شاب عن لوح خشبي من أعلى الطابق الرابع في عمّان

الأحد، 04-06-2023 10:58 ص

تحديد موعد صرف بدل دعم المحروقات لوسائط النقل العاملة داخل حدود أمانة عمّان

image


الوكيل الإخباري - قال مدير النقل في أمانة عمان المهندس محمد السريحين، إنه سيتم صرف بدل دعم المحروقات لوسائط النقل العاملة داخل حدود الأمانة خلال هذا الأسبوع.

اضافة اعلان


وبيّن السريحين، في تصريحات للتلفزيون الأردني، أن الترتيبات جارية لبدء الصرف في موعده المحدد من قبل الأمانة.


وأعلنت مديرية النقل آلية تقديم دعم المحروقات لوسائط نقل الركاب العمومية داخل حدود الأمانة كما يلي: 


– دعم المرخص لهم مالكي وسائط نقل الركاب التاكسي والسرفيس بقيمة (50) دينار شهرياً ولمدة ثلاثة أشهر .


– دعم المرخص لهم مالكي وسائط نقل الركاب ( الحافلات المتوسطة ) بقيمة (110) دنانير شهرياً ولمدة ثلاثة أشهر .


– دعم المرخص لهم مالكي وسائط نقل الركاب الحافلات الكبيرة بقيمة ( 150 ) دينارا شهرياً ولمدة ثلاثة أشهر .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9135_1

قرار بتعديل ساعات الدوام في البلقاء التطبيقية

WhatsApp Image 2023-06-04 at 11.13.34 AM

أفعى سامة تلدغ طالب داخل مدرسة في إربد وحالته حرجة

2ab78cb5e08c1196d99e06ebd9dd9a76

استخدام بصمة العين في الخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص خلال أسابيع

,,,

خبير أمن سيبراني أردني يحذر حاملي "الأيفون"

351451158_977620536610375_8443652603332069233_n

بدء بيع وثائق عطاء استقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق

616af1bd4f7c1

93 مليون دولار صادرات إربد لشهر أيار الماضي

أخبار متعلقة
wwwwwwww

"أمانة عمان" تضيء جسر عبدون بألوان العلم اليمني

2019_10_14_09_39_38

رفع أجرة بعض خطوط السرفيس بعمان من 5 إلى 10 قروش

1683464620784

العضايلة: توافق عربي كامل على عودة سوريا لجامعة الدول العربية

main_image6457941c0c463

مـواعيد الـعمل بجولات الترخيص المتنقل

1683457049171

الأعلى للسكان: حوادث المرور سبب رئيس للوفيات في الأردن

4202330102046253772162

أكثر من مليون عدد مرات الحصول على خدمات الضريبة إلكترونياً لغاية نيسان