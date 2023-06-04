تحديد موعد صرف بدل دعم المحروقات لوسائط النقل العاملة داخل حدود أمانة عمّان

الوكيل الإخباري - قال مدير النقل في أمانة عمان المهندس محمد السريحين، إنه سيتم صرف بدل دعم المحروقات لوسائط النقل العاملة داخل حدود الأمانة خلال هذا الأسبوع.

اضافة اعلان



وبيّن السريحين، في تصريحات للتلفزيون الأردني، أن الترتيبات جارية لبدء الصرف في موعده المحدد من قبل الأمانة.



وأعلنت مديرية النقل آلية تقديم دعم المحروقات لوسائط نقل الركاب العمومية داخل حدود الأمانة كما يلي:



– دعم المرخص لهم مالكي وسائط نقل الركاب التاكسي والسرفيس بقيمة (50) دينار شهرياً ولمدة ثلاثة أشهر .



– دعم المرخص لهم مالكي وسائط نقل الركاب ( الحافلات المتوسطة ) بقيمة (110) دنانير شهرياً ولمدة ثلاثة أشهر .



– دعم المرخص لهم مالكي وسائط نقل الركاب الحافلات الكبيرة بقيمة ( 150 ) دينارا شهرياً ولمدة ثلاثة أشهر .

