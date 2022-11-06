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الأردن يحقق أول فوز عربي بالمجلس الدولي للحفاظ على الفسيفساء

الأحد، 06-11-2022 01:03 م

الأردن يحقق أول فوز عربي بالمجلس الدولي للحفاظ على الفسيفساء

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الوكيل الإخباري - فاز عميد معهد مأدبا لفن الفسيفساء والترميم الدكتور احمد العمايرة في عضوية الهيئة الإدارية للمجلس الدولي للحفاظ على فن الفسيفساء والترميم الذي يضم في عضويته 120 دولة.

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وجاء هذا الفوز الذي حققه الأردن لأول مرة كدولة عربية خلال مؤتمر المجلس الذي عقد أخيرا، في مدينة بوليفيا في بلغاريا حيث شارك بوفد رسمي متخصص في مجال ترميم الفسيفساء وصيانتها.


وقال الدكتور العمايرة في تصريح صحفي، إن هذا الفوز سيدعم السياحة الأردنية والعربية من خلال المجلس الدولي باعتبار الأردن من الدول المؤتمنة على الإرث العالمي في مجال الفسيفساء من خلال معهد مأدبا لفن الفسيفساء والترميم الذي تمكن من نشر مهنة الفسيفساء محلياً وعربياً.


وأضاف أنه سيتم العمل من خلال المجلس الدولي للحفاظ على فن الفسيفساء والترميم بدعم مشاريع ترميم وصيانة المواقع الفسيفسائية في الأردن بشكل عام ومأدبا خصيصا كونها مدينة الفسيفساء في الأردن.

 

 




 

 


 

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