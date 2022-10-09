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الأحد، 09-10-2022 11:44 ص

أغلى فاتورة طعام في الأردن عبر تطبيق طلبات .. تعرّف على قيمتها

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الوكيل الإخباري - كشفت شركة طلبات، أن أعلى طلب من حيث الثمن تم تنفيذه خلال الصيف الماضي، كان في الأردن، بفاتورة وصلت قيمتها إلى 931 ديناراً.

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وبيّنت الشركة في ملخص لها حول أكثر ما تم طلبه عبر التطبيق الخاص بها، أن هذا الطلب جاء بأعلى قيمة مالية أجراه أحد المستخدمين، الذي يبدو أنه كان يعد لإقامة وليمة وقضاء أوقات ممتعة مع الأصدقاء والأحبة.


ووفقاً للملخص، تصدّرت طلبات (الشاورما) في الأردن لتكون في على رأس قائمة الطلبات، حيث وصل عددها من خلال التطبيق أكثر من 976480 طلباً.


وتربعت الشاورما على عرش الطلبات الأكثر شعبية في المملكة، والتي يبدو أنها ستصبح الطبق المفضل التالي كطبق وطني.

 




 

 


 

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