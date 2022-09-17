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السبت، 17-09-2022 06:20 م

الصفدي يلتقي منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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الوكيل الاخباري - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يوم أمس الجمعة في واشنطن، منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغورك.

وبحث الاجتماع تعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية الأردنية - الأمريكية، وجهود مواجهة التحديات الإقليمية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وثمّن الصفدي الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة، مؤكداً صلابة علاقات الشراكة بين البلدين والتي تزداد قوةً ونمواً في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم الرابعة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين للأعوام (٢٠٢٣ - ٢٠٢٩) التي جرى توقيعها في واشنطن يوم أمس والتي تعدّ الأكبر من حيث حجم المساعدات المقدمة للمملكة، والأطول من حيث المدة الزمنية، إنما تؤكد عمق واستراتيجية علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وستسهم في دعم الاقتصاد والعملية التنموية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته المملكة.

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