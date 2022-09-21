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الأربعاء، 21-09-2022 09:59 م

الملك يزور مقر مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك

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الوكيل الاخباري - زار جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، مقر مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك.

وشارك جلالته في جلسة حوارية في المجلس، حضرها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، تناولت عددا من القضايا الإقليمية والدولية ومواقف الأردن تجاهها.

ويعد مجلس العلاقات الخارجية من أبرز مراكز البحوث المستقلة في الولايات المتحدة، إذ تأسس عام 1921 ويضم في عضويته أكثر من 5 آلاف باحث وباحثة.

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