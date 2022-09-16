وزير الخارجية الأميركي يعزي بضحايا انهيار عمارة اللويبدة

الوكيل الاخباري - عبّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن تعازيه القلبية لضحايا حادث انهيار مبنى في منطقة اللويبدة في عمّان أدى لوفاة 13 شخصا على الأقل.



وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي حول مذكرة التفاهم التي تؤطر الدعم الأميركي للمملكة للأعوام (2023-2029)، “نيابة عن الشعب الأميركي اعبر عن تعازينا العميقة لضحايا انهيار المبنى في عمان، وتعازينا القلبية لهم ومن فقدوا فيها ونتمنى للمصابين تعافيا سريعا”.

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