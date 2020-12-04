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الجمعة، 04-12-2020 07:56 م

الأردن يرحب باتفاق المصالحة الخليجية الذي تقوده الكويت

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الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم ترحيب المملكة بالبيان الصادر من وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح حول المحادثات المثمرة المستهدفة إنهاء الازمة الخليجية والتوصل إلى اتفاق نهائي يحقق التضامن الدائم  ويعزز الاستقرار في منطقة الخليج العربي، ويخدم طموحات شعوبها بالنمو والازدهار ويسهم في تعزيز الأمن العربي الشامل لمواجهة التحديات المشتركة.

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وثمن الصفدي الجهود الكبيرة التي قادها سمو أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح،  والجهود التي يقودها حاليا سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لإنهاء الازمة وتحقيق التضامن الخليجي الذي يشكل ركيزة رئيسة من ركائز تحقيق التضامن العربي وتفعيل آليات عمله المشتركة. 


وأشاد الصفدي  بحرص جميع الأشقاء على تعزيز التضامن والاستقرار الخليجي والعربي من خلال الوصول إلى اتفاق نهائي يعزز التضامن ويضمن تحقيق الأفضل لدول الخليج العربي وشعوبها الشقيقة.


كما ثمن الصفدي الجهود التي قامت بها الولايات المتحدة الأميركية لإنهاء الأزمة. 


وأكد الصفدي أن إنهاء الخلاف والتوصل إلى المصالحة هي مصلحة خليجية وعربية مشتركة، ذلك لأن أن أمن الخليج العربي واستقراره ركيزة أساسية للأمن والاستقرار العربي.


 




 

 


 

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