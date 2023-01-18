الأردن يرحب باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر تغير المناخ "كوب 28"

الوكيل الاخباري- رحبت المملكة الأردنية الهاشمية، باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الثامنة والعشرين، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP- 28) خلال الفترة من 30 تشرين الثاني وحتى 12 كانون الأول 2023.

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وأعرب وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، عن ثقة الأردن الكبيرة بما تمتلكه دولة الإمارات العربية المتحدة من إمكانات كبيرة ومتقدمة، وطاقات بشرية مؤهلة لاستضافة هذا المؤتمر الدولي الهام.



وأكد الردايدة أن المملكة الأردنية الهاشمية، تثمن وتقدر هذا الدور العربي الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي يصب في مصلحة العمل العربي المشترك، تجاه القضايا البيئية عامة والتغير المناخي خاصة.



وأعرب عن ثقته بأن تكليف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة / المبعوث الخاص للتغير المناخي الدكتور سلطان بن احمد الجابر وما يتمتع به من كفاءة مهنية وخبرات عملية متراكمة في مجال التغير المناخي والطاقة المتجددة والصناعة، تخوله وباقتدار لإدارة هذا الحدث العالمي.



كما أعرب الردايدة عن التمنيات باسم حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا، دوام التقدم والازدهار، والتوفيق والنجاح في استضافة هذا المؤتمر وفي تحقيق أهدافه المنشودة، الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين دول العالم كافة، في مواجهة التحديات المناخية وآثارها المحتملة.