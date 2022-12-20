تعرّف على عقوبة إنشاء حسابات إلكترونية وهمية في الأردن

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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كشف الخبير القانوني في الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني المحامي مروان المعايطة العقوبات القانونية بحق الأشخاص الذين أنشأوا حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال المعايطة لـ"الوكيل الإخباري"، إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار كل من قام بإنشاء حسابات وهمية بقصد انتحال صفة أو انتحال شخصية ما بحسب قانون الجرائم الإلكترونية.وأضاف أن قانون العقوبات يجرّم أيضا هذه الأفعال التي تنطوي على التحريض والكراهية وإثارة النزاع بين أفراد المجتمع وإذا تمت هذه الأفعال بواسطة الوسائل الإلكترونية فإنه يتم التعامل معها وفق قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية.وأشار المعايطة إلى أنه نلاحظ دوما في الأزمات التي تشهدها الدولة ظهور حسابات ومواقع وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي يقف خلفها جماعات وأفراد لهم أجندات معينة.وبيّن أن الأجهزة الرسمية في الأردن قادرة على كشف زيف هذه الحسابات ومن يقف خلفها من خلال الدوريات الإلكترونية التي تقوم بها وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام لمتابعة ما يتم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل وأي منشور تتم مشاهدته يتضمن عبارات أو صور أو خلاف ذلك من المحتوى يهدف إلى نشر الإشاعات أو التحريض على الكراهية إو إثارة النعرات والحض على النزاع في المجتمع يتم عمل الضبط اللازم به وإحالته إلى المدعي العام لتحريك شكوى الحق العام ضد كل شخص أو جهة تقف خلفه.وكانت بدأت وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام خلال الأيام الماضية، برصد واستدعاء وضبط كل من قام بالنشر أو التعليق أو ساهم في نشر خطاب الكراهية والتحريض ضد رجال الأمن.