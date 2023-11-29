الأردن يُرسل طائرة مساعدات طبية جديدة إلى غزة

الوكيل الإخباري -
أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" طائرة طبية جديدة إلى قطاع غزة.اضافة اعلان
وأشار بيان صدر عن الهيئة، إلى أن هذه الطائرة تعد الرابعة من المساعدات بتبرع من "الأونروا"، وتحمل نحو 45 طناً من المواد الطبية، لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة.
وأضاف البيان أنه سيتم تسليم حمولة الطائرة التي ستصل إلى مطار العريش للهلال الأحمر المصري لإدخالها من خلال معبر رفح إلى قطاع غزة وتوزيع المواد على المستشفيات.
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