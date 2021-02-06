الأردن يستقبل توأما يمنيًا ملتصقًا ويبدأ إجراءات فصلهما بعملية نوعية

الوكيل الاخباري -

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أجلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" توأمًا يمنيًا ملتصقًا ببعضه إلى الأردن؛ للحصول على رعاية طبية متخصصة؛ وإجراء عملية فصل جراحية تبدأ بعد تقييم حالتهما.وقالت المنظمة في بيان، اليوم السَّبت، إنَّ التَّوأم ولدا في منتصف شهر كانون الأول من العام الماضي 2020 في العاصمة اليمنية صنعاء لأم تبلغ من العمر 35 عامًا وعائلة تعتمد في قوت يومها على العمل كباعة متجولين في أحد أسواق صنعاء.وحسب المنظمة فقد وجه الأطباء في مستشفى السبعين للأطفال، وكذلك السلطات الصحية في صنعاء نداء عاجلا لتوفير المساعدة لإجراء عملية فصل جراحية للتوأم وإنقاذ حياتهما، مشيرة إلى أنَّ التَّوأم غادرا اليوم على متن طائرة إسعاف جوي برفقة والديهما إلى عمَّان.