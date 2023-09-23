الأردن يسلم مطلوبًا لفلسطين

الوكيل الاخباري - أعلن المكتب المركزي الوطني "إنتربول فلسطين" تسلمه من إنتربول الأردن، السبت، مطلوباً فاراً من وجه العدالة مشتبه فيه بالإحتيال بمبالغ مالية كبيرة.



واوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات بأنه وفي إطار متابعة القضايا المسجلة لدى النيابة العامة والشرطة بحق مواطن مشتبه فيه بارتكابه قضايا إحتيال بمبالغ مالية كبيرة في محافظة الخليل وتمكنه من الهروب خارج فلسطين قبل عدة أيام حيث تم إستصدار مذكرة قبض دولية بحقه وذلك وفقاً لأمر قبض صادر من قبل النائب العام وتم تسليم المطلوب عبر القنوات المختصة.



وأكد العقيد ارزيقات أنه تم التحفظ على المطلوب لحين إحالته لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.

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