الإثنين 20-09-2021
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 20-09-2021 12:40 ص

الأردن يسمح بدخول الطلبة العراقيين بمركباتهم

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الوكيل الاخباري - عبرت السفارة العراقية في عمان عن تقديرها لقرار وزارة الداخلية الأردنية الموافقة على دخول وخروج الطلبة العراقيين برا بسياراتهم الخاصة.

وقالت السفارة في بيان الأحد ان وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي عقد اجتماعا موسعا مع وزير الداخلية في المملكة مازن الفراية، بحضور السفير العراقي بعمان حيدر العذاري والوفد المرافق له، تم خلاله التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في المجال الأمني بين الوزارتين والعمل على رفع مستوى التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات كافة.

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