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الثلاثاء، 14-03-2023 09:40 م

الأردن يشارك باجتماعات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

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الوكيل الاخباري - شاركت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، ومفوض التعزيز بالوكالة الدكتور نضال مقابلة، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقد في جنيف.

ويناقش الاجتماع، على مدى ثلاثة أيام، حسب بيان المركز، العديد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الحد من قضايا التعذيب وسوء المعاملة، واعتماد الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل للتحالف للفترة الزمنية 2022-2027.

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