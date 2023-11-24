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الجمعة، 24-11-2023 08:50 م

الصفدي: تبني نائب هولندي متطرف إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن وهم

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الوكيل الإخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم اتصالاً هاتفياً مع نظيرته الهولندية هانكي برونز سلوت، أكد خلاله إدانة الأردن ورفضه المواقف العنصرية التي أعلنها النائب المتطرف غيرت فيلدرز، والتي أنكر فيها حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في حريته ودولته على ترابه الوطني، وتبنى فيها وهم إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن. اضافة اعلان


وأكد الصفدي أن لا قيمة ولا أثر لهذه المواقف العبثية العنصرية المتطرفة للنائب الهولندي، وأن أثرها الوحيد هو تعرية عنصرية هذا النائب المتولدة من ثقافة كراهية مقيتة. 

وأكدت سلوت احترام بلادها لعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والقائمة على الاحترام المتبادل، ودعمها لحل الدولتين سبيلاً لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل. 

وشدد الوزيران على الاستمرار في تعزيز علاقات الصداقة التي تجمع المملكتين والممتدة على مدى سبعين عاماً.

وكان النائب المتطرق العنصري فاز بأعداد الأكبر من المقاعد في الانتخابات البرلمانية، لكن هذا لا يضمن  أنه سيشكل الحكومة القادمة حيث أعلنت عديد أحزاب برلمانية رفضها الدخول في ائتلاف معه. 

وأكدت الوزيرة الهولندية للصفدي أن أغلبية كبيرة في مجلس النواب تؤيد حل الدولتين. 

واتفق الوزيران على عقد محادثات ثنائية على هامش  اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة يوم الاثنين القادم تحت الرئاسة المشتركة للأردن والاتحاد الأوروبي.

 




 

 


 

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