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السبت، 25-11-2023 01:42 م

الأوقاف تعقد امتحان منهاج الوعظ والإرشاد في محافظات المملكة

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الوكيل الإخباري - عقدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم السبت، الامتحان السنوي المقرر في منهاج الوعظ والإرشاد للأئمة ممن ثبتت أهليتهم للقيام بأعمال ومهام الإمامة ومن حفظة كتاب الله في جميع محافظات المملكة.

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وقالت الوزارة في بيان، إن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 370 إماما من جميع مديريات الأوقاف في المملكة، وشمل الامتحان مقررات في حفظ القرآن الكريم والحديث والفقه وواجبات الإمام ومهامه من الدليل الفقهي للائمة.


وأكدت، أن الامتحان تعقده مديرية الوعظ والإرشاد، بالتعاون مع معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد وتدريب الأئمة والدعاة ومديرية الشؤون النسائية في الوزارة ومديريات الأوقاف في المملكة للمرة الأولى ويهدف لرفع مستوى الأئمة والواعظات وقدراتهم ومستواهم العلمي والشرعي ضمن خططها المعدة مسبقا، بما ينعكس على رسالة الوزارة ورؤيتها الدعوية وتطوير مستوى الأداء لأصحاب الرسالة الدينية من أئمة وخطباء ووعاظ وواعظات.

 




 

 


 

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