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الأحد، 10-04-2022 05:21 م

الأردن يشارك في معرض ميلانو السياحي الدولي

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الوكيل الإخباري - تشارك هيئة تنشيط السياحة في فعاليات معرض ميلانو السياحي الدولي من خلال الجناح الأردني، والذي يُعقد خلال الفترة من 10 وحتى 12 نيسان الحالي، بمدينة ميلانو الإيطالية، بمشاركة 22 مكتب سياحة وفندقاً اردنياً، إضافة إلى الملكية الأردنية وسلطة العقبة الاقتصادية.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم الأحد، أكد وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة نايف حميدي الفايز، أهمية مشاركة الهيئة وممثلين عن الفعاليات السياحية الأردنية في فعاليات المعرض.


واشار إلى أن المعرض يعتبر فرصة كبيرة لتمتين العلاقات بين الموردين وقنوات التوزيع في صناعة السياحة وبحث أهم المعيقات التي تواجه القطاع السياحي، مع طرح المقترحات التي تعمل على نمو هذا القطاع.


وأشار الفايز الى أهمية السوق الإيطالي، لافتا إلى أن إيطاليا تعد من أهم الدول المصدرة للحركة السياحية الوافدة للأردن.


بدوره، أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، حرص الهيئة على المشاركة في هذا المعرض الدولي للترويج للمقصد السياحي الاردني والتواصل الفاعل للتعرف على مطالب ومقترحات منظمي الرحلات التسويقية والترويجية المشاركة في المعرض وتعزيز سبل التعاون معهم.


وقال، خلال فعاليات المعرض المنعقد على مدى 3 أيام، ستعقد اجتماعات مع مختلف مكاتب السياحة والسفر الإيطالية والعالمية، وسيتم التركيز خلالها على ترويج الاردن ومناقشة سبل التعاون المشترك معهم.


وبين عربيات أن الهيئة تسعى إلى جذب السياحة من مختلف دول العالم، وتعمل على توجيه اهتمام السائح نحو مختلف المنتجات السياحية، مشيراً إلى أن استقطاب المملكة للطيران منخفض التكاليف سيسهم في زيادة الحركة السياحة من إيطاليا بشكل ملحوظ.


من جهته، قال مدير التسويق في هيئة تنشيط السياحة أحمد الحمود، إن معرض ميلانو السياحي الدولي يعد واحداً من أعرق المعارض السياحية في العالم، حيث يُعقد منذ عام 1980 ويشارك فيه أكثر من 1300 عارض، يمثلون 79 دولة.


وبين أن السوق الإيطالي يعتبر احد أهم الأسواق الرافدة لقطاع السياحة الأردني بعد زيادة أعداد الرحلات المسيرة من إيطاليا إلى الأردن، حيث وصل أعداد السياح سنة 2019 إلى ما يقارب 90 ألف سائح.


واشار إلى أن الجناح الأردني هذا العام يسعى إلى استقطاب أهم متخذي القرار في صناعة السياحة والسفر من مختلف دول العالم سواء على المستوى الحكومي أو المهني، ويسعى ايضاً لاستقطاب منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران والفنادق وممثلي كبرى وسائل الإعلام.

 




 

 


 

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