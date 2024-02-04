الأردن يعزي بضحايا حريق غابات إقليم فالبارايسو في تشيلي

الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديقة بضحايا الحريق الذي اندلع في غابات إقليم فالبارايسو وسط البلاد، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تعاطف وتضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديقة، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين .