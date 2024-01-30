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الثلاثاء، 30-01-2024 09:13 م

بيان اردني عراقي بشأن الاحداث الاخيرة

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الوكيل الاخباري - ‏‏تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي الدكتور فوأد حسين. 

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وأكد وزير الخارجية العراقي إدانة العراق الهجوم الذي استهدف موقعاً عسكرياً متقدماً على الحدود الأردنية السورية أول من أمس، وأدى إلى مقتل ٣ جنود وإصابة آخرين من القوات الأمريكية التي تتعاون مع القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي في محاربة الإرهاب وتأمين الحدود. 


وأكد الوزيران على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والحرص المشترك على أمن البلدين الشقيقين واستمرار تعاونهما من أجل خفض التصعيد الأقليمي وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. 


وكان الأردن قد دان الهجوم الإرهابي داخل أراضيه وأعرب عن تعازي المملكة إلى الولايات المتحدة بضحايا الهجوم وتمنياته للجرحى بالشفاء.

 

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