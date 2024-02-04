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الأحد، 04-02-2024 07:28 م

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومن خلال السفارة الأردنية في سانتياغو، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في تشيلي، جراء حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق واسعة في إقليم فالبارايسو، مساء يوم أمس، وإعلان حالة الطوارئ من قبل السلطات المحلية في المناطق المتضررة.

وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د.سفيان القضاة عدم وجود إصابات بين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في تشيلي جراء الحرائق، داعياً الأردنيين المقيمين والمتواجدين في تشيلي إلى ضرورة الابتعاد عن هذه المناطق، والامتثال إلى التحذيرات التي تصدرها السلطات المحلية بهذا الخصوص.

وأوضح السفير القضاة بأن السفارة الأردنية في سانتياغو قامت بالتواصل مع المواطنين الأردنيين المسجلين على قوائم السفارة، والمقيمين في تلك المناطق والاطمئنان عليهم، وطُلب منهم التواصل مع السفارة في حال وقوع أي طارئ لا قدر الله.

كما دعا السفير القضاة المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في تشيلي للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية، ومع السفارة الأردنية في سانتياغو، لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:  00962799562903  00962799562471
00962799562193 أو من خلال البريد الالكتروني:
[email protected]
أو على رقم هاتف طوارىء السفارة في سانتياغو: 
0056967053247

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