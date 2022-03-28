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الإثنين، 28-03-2022 11:03 م

الأردن يفوز باستضافة الاجتماع المقبل للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية

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الوكيل الاخباري - فاز الاردن باستضافة اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية في دورته الـ 49، التي ستنعقد في عام 2023.

وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان اليوم الاثنين، إن ذلك الفوز جاء خلال الانتخابات التي أُجريت اليوم أثناء الاجتماع الـ48 للجنة الذي عقد في جمهورية مصر العربية، بمشاركة وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز وحضور السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة وكادر السفارة والمستشار هشام العبادي.

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