الأربعاء 10-05-2023
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الأربعاء، 10-05-2023 11:06 ص

الأردن يفوز بجائزة (MeetMed) على مستوى دول البحر المتوسط

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الوكيل الإخباري  - فاز صندوق الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم بجائزة ( Mediterranean climate change adaptation award )  كأفضل مؤسسة تعمل على التقليل من التغيرات المناخية في المنطقة العربية و الاوروبية المتوسطية.اضافة اعلان


وجاء ذلك على هامش المؤتمر الخاص حول ترشيد الطاقة المنعقد في مدينة مراكش في المملكة المغربية، بتنظيم من البرنامج العربي الأوروبي لترشيد الطاقة والاستدامة MeetMed والمركز الاقليمي للطاقة RCREE ومؤسسات أوروبية اخرى.

وجاءت الجائزة التي تنافست عليها أكثر من 50 مؤسسة من دول المتوسط تكريما لجهود صندوق الطاقة المتجددة وبرامجه في الحد من تأثير التغيرات المناخية على البيئة المستفيدة من هذه المشاريع وخاصة طلبة المدارس، وتنفيذ برامج أحدثت أثرا اقتصاديا واجتماعيا على المواطنين وساهمت بشكل فعال في الحد من الانبعاثات الكربونية. 

وتسلم الجائزة في مراكش مدير صندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة، الذي عبر عن فخره وسعادته بهذا التكريم الدولي على مستوى دول اوروبية وعربية في حوض المتوسط.

 




 

 


 

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