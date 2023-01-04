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الأربعاء، 04-01-2023 12:46 م

الأرصاد: القطرانة أعلى هطول مطري لغاية صباح اليوم

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الوكيل الاخباري - شهدت منطقة القطرانة أعلى هطول مطري بكمية 35 ملم منذ بداية تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة ولغاية صباح اليوم وفق مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب.

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وأضاف آل خطاب اليوم الأربعاء في بيان صحفي أن منطقة مطار الملكة علياء سجلت كمية هطول مطري بلغ 28 ملم يليها حدائق الحسين بكمية 19.5 ملم .


وتابع " بلغت كمية الهطول في القويسمة 14 ملم ومن ثم منطقة وسط البلد بكمية 13 ملم ، ومطار عمان المدني 12.8 و السلط بكمية 12.3 ملم ". 


وأشار أن في المناطق الجنوبية شهدت معان أعلى هطول مطري بكمية 11.4 ويليها العقبة بكمية 8 ملم .

أما المناطق الشرقية بلغ أعلى كمية هطول مطري في منطقة الصفاوي 8.8 ملم وفق آل خطاب.

 


 




 

 


 

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