الأرصاد: القطرانة أعلى هطول مطري لغاية صباح اليوم

الوكيل الاخباري - شهدت منطقة القطرانة أعلى هطول مطري بكمية 35 ملم منذ بداية تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة ولغاية صباح اليوم وفق مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب.

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وأضاف آل خطاب اليوم الأربعاء في بيان صحفي أن منطقة مطار الملكة علياء سجلت كمية هطول مطري بلغ 28 ملم يليها حدائق الحسين بكمية 19.5 ملم .



وتابع " بلغت كمية الهطول في القويسمة 14 ملم ومن ثم منطقة وسط البلد بكمية 13 ملم ، ومطار عمان المدني 12.8 و السلط بكمية 12.3 ملم ".



وأشار أن في المناطق الجنوبية شهدت معان أعلى هطول مطري بكمية 11.4 ويليها العقبة بكمية 8 ملم .



أما المناطق الشرقية بلغ أعلى كمية هطول مطري في منطقة الصفاوي 8.8 ملم وفق آل خطاب.

