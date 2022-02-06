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الأرصاد: زخات مطرية وتحذير من الضباب اليوم الاحد

الأحد، 06-02-2022 10:47 ص

الأرصاد: زخات مطرية وتحذير من الضباب اليوم الاحد

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الوكيل الإخباري - قال مدير ادارة الارصاد الجوية، رائد ال خطاب، إن الأجواء اليوم الاحد، تكون باردة وغائمة جزئياً، مع فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط الاردن ، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وأضاف آل خطاب، أن الأجواء ليلاً ستكون باردة مع ظهور الغيوم المنخفضة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.



وتحذر الادارة من خطر تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية في ساعات الليل المتأخرة.


اما الاثنين، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في معظم مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية خفيفة السرعة.

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