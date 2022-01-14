الاشغال تُحذر من تدني مدى الرؤية الافقية

الوكيل الإخباري - حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان،اليوم الجمعة، المواطنين سالكي الطرق الخارجية من احتمالية تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الهطولات المطرية الكثيفة تزامنا مع الظروف الجوية السائدة في معظم مناطق الاردن وخصوصاً في مناطق وسط وشمال المملكة بما فيها البحر الميت.

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وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدتها الإعلامية، جاهزية كوادرها المزودة بالمعدات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية كافة و لمعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ 98 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.



وقالت الوزارة، إنه تم التعميم على مديرياتها كافة لرفع خطة الطوارئ المعمول بها حاليا - خطة الطوارئ المتوسطة - حسب تقييم مدراء المديريات والمكاتب ومتطلبات العمل.



وأشارت إلى أنه يتم التنسيق بشكل دائم ومستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل دوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.



وحول الملاحظات الواردة إلى غرفة الطوارئ المركزية وغرف الطوارئ في المديريات والمكاتب، بينت الوزارة، أن الملاحظات الواردة اعتيادية في مثل هذه الظروف الجوية وتم التعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أنه لم يتم إغلاق أي طريق في المملكة بسبب ارتفاع منسوب المياه.



ونوهت إلى أن كوادرها الميدانية الموزعة على مناطق المملكة كافة، تجري وبشكل مستمر جولات ميدانية تفقدية لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل الملاحظات بشكل فوري.



وجددت الوزارة دعوتها إلى المواطنين لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، وعدم التردد بالابلاغ عن أي ملاحظة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف

عملياتها التي تعمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة على الأرقام التالية:



ضابط ارتباط غرفة العمليـات (واتساب ) (0780377223)

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية (065850111)

غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك (0780377231)

غرفة عمليات مديرية اشغال محافظة جرش (0780377187)

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا (0780377366)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان (0780377338)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق (0780377389)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء (0780377125)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273)

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291)

غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــراء (0780377012)

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