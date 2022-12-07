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الأربعاء، 07-12-2022 03:08 م

الأرصاد: مربعانية الشتاء تبدأ بعد اسبوعين

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

قال مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب أن مربعانية الشتاء تبدأ ب 21/ 12 تزامنا مع الإنقلاب الشتوي وتستمر حتى 31/1/2023، حيث تعتبر أبرد أيام السنة ،وتتميز بالبرد الشديد وتشكل الصقيع وحدوث الانجماد.

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وتعتبر مربعانية الشتاء هي فترة يشتد فيها البرد وتستمر أربعين يومًا، ومن هنا أتى الاسم وتسمى في بعض المناطق الأربعينية، تمتاز هذه الفترة بالبرد القارس وقد تسقط الثلوج فيها وتقل الحركة في أيام المربعانية وخاصة في الليل.


وتتأثر الأردن مناخياً غالبا، خلال فترة المربعانية بمنخفضات قطبية وأمطار غزيرة وصقيع نتيجة تدني درجات الحرارة.


وشهدت المملكة في مربعانية الموسم  الماضي تساقطاً للثلوج بسماكات مختلفة.


وتلي مربعانية الشتاء فترة أخرى تعرف بالسعود، تبدأ من اليوم الأول لشهر شباط، وتنتهي باليوم الثاني والعشرين من شهر آذار وتقسم إلى أربعة أقسام: سعد الذابح، وسعد البلع، وسعد السعود وسعد الخبايا.

 




 

 


 

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