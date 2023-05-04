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الخميس، 04-05-2023 12:50 م

الأشغال: بدء أعمال صيانة جسر عين الباشا الأحد المقبل

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع مديرية الأمن العام، عن بدء أعمال صيانة فواصل التمدد لجسر عين الباشا ضمن أعمال المشروع الخاص بصيانة الجسور الواقعة ضمن محافظة البلقاء، الأحد المقبل.

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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، إنه سيتم اجراء تحويلات مرورية على الجسر في منطقة العمل بشكل جزئي، إذ سيتم إغلاق المسرب الأيمن لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، ومن ثم الانتقال الى المسرب الآخر بحسب الإشارات الإرشادية التي سيتم تركيبها.


وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.

 




 

 


 

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