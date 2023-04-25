وفاة 3 أطفال بحوادث منفصلة خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري - قال الملازم عبد الله السعودي، من قسم الدفاع المدني، إنه تم خلال عطلة عيد الفطر التعامل مع عدة حوادث أبرزها وفاة طفل سقط من مقطع صخري في اقليم البترا.



وبيّن السعودي، خلال تقرير الدفاع المدني، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع وفاة طفل يبلغ من العمر 3 أعوام اختناقاً بعد أن تركه والده داخل المركبة وهي مغلقة النوافذ في الطفيلة.



وأشار إلى أنه تم التعامل في محافظة البلقاء مع انهيار أتربة وحجارة على 3 أطفال، ونتج عنه وفاة طفل يبلغ من العمر 10 أعوام واصابة الطفلين الآخرين.



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ونوه السعودي إلى أنه تم التعامل خلال العطلة مع 5822 حالة اسعافية، و 561 حادث انقاذ 209 حوادث إطفاء.



