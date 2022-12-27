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الثلاثاء، 27-12-2022 09:46 م

الأشغال تتعامل مع 89 بلاغًا خلال الظروف الجوية الماضية

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الوكيل الاخباري  - تعاملت وزارة الاشغال العامة والإسكان، خلال الظروف الجوية الماضية تزامنًا مع اعلان العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة، مع 89 بلاغًا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم الثلاثاء، إن الملاحظات والبلاغات الواردة تم التعامل معها بشكل فوري وفق الأصول من خلال كوادرها العاملة في الميدان والمزودة بالمعدات والاليات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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