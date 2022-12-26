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الإثنين، 26-12-2022 10:35 م

الخصاونة يعقد اجتماعا بشأن المنخفض ويوعز بسرعة الاستجابة لغرف الطوارىء والعمليات

الخصاونة ٢


الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ضرورة الجاهزية الكاملة وأهمية التعاون والتنسيق بين غرف العمليات والطوارئ والاستجابة الفورية في التعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة وآثارها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم الاثنين بنائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ووزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن ووزير الداخلية مازن الفراية لمتابعة تطورات الحالة الجوية التي تشهدها المملكة حالياً والتأكد من إدامة الجاهزية الكاملة لغرف الطوارئ وسرعة الاستجابة في ظل الظروف الجوية السائدة.

واستمع الخصاونة من الوزراء إلى إيجاز حول الجهود التي تبذلها غرف العمليات والطوارئ في مختلف مناطق المملكة، لمعالجة الأحداث الطارئة التي ترافق الحالة الجوية، خاصة ما يتعلق بسلامة المواطنين إضافة إلى معالجة إغلاقات الطرق في حال حدوثها جراء ارتفاع منسوب المياه أو أي انزلاقات من ممكن أن تحدث لا قدر الله.

وأوعز الخصاونة إلى الوزراء أهمية أن تتولى غرف العمليات والطوارئ توفير مراكز إيواء لمن يحتاجها من المواطنين والسياح وخاصة المتواجدين في مناطق الأغوار وجنوب المملكة التي تشهد تساقط أمطار غزيرة تسببت في ارتفاع منسوب المياه وتشكل السيول في بعض المناطق المنخفضة والأودية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية سرعة تجاوب غرف العمليات والطوارئ لأي تطورات بأسرع وقتٍ ممكن مؤكداً على ضرورة العمل المتكامل بين كافة غرفة العمليات والطوارئ في مختلف مناطق المملكة لمواجهة الاثار التي تفرضها الحالة الجوية السائدة.

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