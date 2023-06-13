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الثلاثاء، 13-06-2023 08:14 م

الأشغال تحذر من الظروف الجوية السائدة

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الوكيل الاخباري - حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، المواطنين سالكي الطرق الخارجية من احتمالية تدني مدى الرؤية الافقية، بسبب الغبار وتساقط الامطار على الطرق مناطق المملكة، تزامنًا مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة.

واهابت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، مساء اليوم الثلاثاء، بالمواطنين بالابتعاد عن مجاري السيول والاودية، داعيًة المواطنين سالكي الطرق الخارجية، لاخذ الحيطة والحذر القيادة، تزامنًا مع الظروف الجوية السائدة، والامتثال لتعليمات كوادرها العاملة في الميدان والشركاء في مديرية الامن العام.

وأكدت الوزارة، جاهزية كوادرها المزودة بالمعدات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية كافة ولمعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ 106 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.

وبينت، أن كوادرها الميدانية الموزعة على مناطق المملكة كافة، تقوم وبشكل مستمر بإجراء جولات ميدانية تفقدية؛ لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل الملاحظات بشكل فوري.

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