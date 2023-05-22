الإثنين 22-05-2023
الوكيل الاخباري

ورشة في "بترا" عن مستجدات معايير جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز

إطلاق مشروع تدريبي بإربد لدعم العاملات في الزراعة

إعادة حركة السير القادم من طبربور باتجاه الزرقاء إلى جسر الشهيد غدا

توضيح حول حفل راغب علامة وتامر حسني المجاني في ستاد عمّان

البدء بتدريب معلمين من فئة المهن الفنية المساندة والإداريين

اليرموك تحتفل بتكريم الطلبة الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

تخفيضات وعروض ترويجية في الاستهلاكية المدنية

التعليم العالي توضح مدد الإقامة المطلوبة من الطلبة الدارسين في الخارج

الخيرية الأردنية الهاشمية تسلّم الدفعة الثالثة لكفالة العائلات السورية اللاجئة

الملك: سنضرب بيد من حديد كل من يُهدد أمننا الوطني والإقليمي

الإثنين، 22-05-2023 04:34 م

تخفيضات وعروض ترويجية في الاستهلاكية المدنية

279f8d9e-58782


الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية لأكثر من 200 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء وحتى مساء السبت 3 حزيران، وبنسبة تراوحت من 7 وحتى 35 % .

اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، إن العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 69 سوقاً، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين.


ودعا القضاة المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات، والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على "الفيسبوك" للاطلاع على تفاصيل الأصناف والأسعار.


وتأتي هذه التخفيضات، وفق القضاة، استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.


وأشار إلى أن مختلف المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق، لافتا إلى أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

إطلاق مشروع تدريبي بإربد لدعم العاملات في الزراعة

420232111341261351154

إعادة حركة السير القادم من طبربور باتجاه الزرقاء إلى جسر الشهيد غدا

وزارة التربية والتعليم

البدء بتدريب معلمين من فئة المهن الفنية المساندة والإداريين

489788

اليرموك تحتفل بتكريم الطلبة الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

195727Image1-1180x677_d

توضيح حول حفل راغب علامة وتامر حسني المجاني في ستاد عمّان

image

التعليم العالي توضح مدد الإقامة المطلوبة من الطلبة الدارسين في الخارج

أخبار متعلقة
main_image63fdf58064ea9

مواعيد العمل بجولات التراخيص المتنقل لشهر ايار الحالي

ط

الصفدي يبحث مع نظيره السوري أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات

10202218113737593842367

هيئة الاتصالات تحذر من عمليات احتيال جراء المكالمات الدولية مجهولة المصدر

1682773948263

بعد فراق 10 سنوات ..لم شمل الطفلة السورية حلا مع والدها في عمان

22023289442970991069

هل ارتفعت أسعار الدخان 15 قرشاً بالاردن ؟

644a7e564267b

الغذاء والدواء: تنفيذ أكثر من 8 آلاف جولة تفتيشية خلال شهر رمضان