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الأشغال تضبط اعتداءات على حواجز الطرق والأعمدة

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الثلاثاء، 25-04-2023 07:52 م

الأشغال تضبط اعتداءات على حواجز الطرق والأعمدة

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الوكيل الاخباري - ضبطت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، اعتداءات على الحواجز المعدنية في عدة طرق منها طريق الازرق - العمري والطريق الصحراوي بالاضافة إلى طرق في الكرك والطفيلة، والموجب، واعتداءات على اعمدة الانارة وقواطع كهربائية على طريق عمان التنموي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم الثلاثاء، إنه جرى وبتوجيهات من وزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، الإيعاز، بعد تسجيل عدة ملاحظات حول الاعتداءات إلى اجراء كشف على الطرق ضمن الاختصاص، وإجراء اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 

وأضافت، أنه جرى تحويل ملف الاعتداءات إلى الجهات ذات العلاقة، بحسب الاصول؛ مؤكدًة أنه لن يتم التهاون مع أي اعتداء على الطرق او عناصر السلامة العامة عليها، والتي الهدف منها تعزيز السلامة المرورية على الطرق.

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