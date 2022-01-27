الأشغال تغلق عددا من الطرق احترازيا بسبب الانجماد وكثافة الثلوج

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع مديرية الأمن العام، اليوم الخميس، عن إغلاق عدد من الطرق احترازيا ضمن اختصاصها بسبب تشكل الانجماد و الهطولات الكثيفة للثلوج.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها أغلقت مساء الأربعاء تزامنا مع الظروف الجوية التي تشهدها المملكة، طريق القاسمية - رأس النقب، وطريق رأس النقب بالاتجاهين بسبب تشكل الانجماد، فيما جرى إغلاق طريق سوف عجلون ، وساكب عجلون، وجرش عمان (ثغرة عصفور) احترازيا بسبب التساقط الكثيف للثلوج.



وأكدت الوزارة أن العمل جار على فتح الطرق التي تشهد تراكمات للثلوج، ونثر الملح على الطرق التي تشهد تشكل الانجماد.