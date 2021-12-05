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الأحد، 05-12-2021 02:53 م

لحماية عمان من الفيضانات .. خزانات تحت الأرض بدعم ياباني

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الوكيل الإخباري - أكدت وكالة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن العمل ما زال مستمرا لتنفيذ مشروع مثلث الزهور الأخضر الريادي الذي يهدف إلى احتواء مياه الفيضانات المفاجئة في مدينة عمان.

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وتعتمد آلية عمل المشروع الممول من حكومة اليابان على جمع مياه الأمطار في خزانات تحت الأرض، ثم إطلاقها والاستفادة منها لاحقا.


وبحسب الوكالة، تم اختيار موقع المشروع بعناية و بالتشاور مع أمانة عمان الكبرى ليقوم بجمع المياه النازلة في شارع القدس باتجاه مركز المدينة.


يُشار إلى أن مركز مدينة عمان تأثر خلال السنتين السابقتين من الفيضانات المفاجئة الناتجة عن التغير المناخي، وبسبب الطبيعة الجغرافية للمركز وتصميم شبكة تصريف مياه الأمطار الحالية التي لا تستطيع التعامل مع الهطول الشديد للامطار وخلال فترة زمنية قصيرة.


وأكدت الوكالة، أن نجاح المشروع الريادي، وتكراره في عدة أماكن أخرى مدروسة بعناية سيساهم في احتواء كميات كبيرة من المياه ومنعها من الوصول إلى مركز المدينة.

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