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الإثنين، 06-12-2021 10:21 ص

الأمن: التعامل مع 475 حادثاً مرورياً خلال 24 ساعة

سير خاص


الوكيل الإخباري - قالت مديرية الامن العام انه تم التعامل مع 475 حادثاً مرورياً على مستوى المملكة خلال 24 ساعة الماضية. 

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وأضافت المديرية في تقرير مندوب ادارة السير ان 333 حادثا وقع في العاصمة عمان نتج عنها وفاتان احدها في منطقة صرح الشهيد جراء حادث تدهور مركبة  أمس وعلل سبب الحادث التعامل الخاطئ مع المنعطفات والوفاة الثانية جراء حادث دهس في منطقة القويسمة وتحديداً عند سوق السبت وعلل سبب الحادث بعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية من قبل سائق المركبة.


واستعرض ضابط عمليات الدوريات الخارجية أهم ما تم التعامل معه خلال الساعات الماضية من خلال رجال الأمن المنتشرين على كافة الطرق حيث تم التعامل مع حادثين مروريين فقط أولهما  تصادم  بين 3 مركبات على طريق ال 100 ما قبل جسر الموقر ب 400 متر باتجاه عمان نتج عنه اصابة واحده متوسطه، اضافة الى حادث تدهور مركبة على الطريق الصحراوي وتحديداً اخر نزول النقب في منطقة دبة حانوت باتجاه العقبة و نتج عنه إصابة واحدة .


وحول ابرز المخالفات الخطرة التى تم التعامل معها قال إنه تم ضبط مركبة تسير بسرعة 179   كلم بالساعة على الطريق الصحراوي في حين نفذت الدوريات الخارجية الفحص الفني لما مجموعة 40 ألف مركبة  منذ بدء الحملة الشتوية على المركبات حتى يوم أمس . 

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