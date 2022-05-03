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الثلاثاء، 03-05-2022 08:32 م

الأشغال: جميع الطرق الخارجية ضمن الاختصاص سالكة

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، إن الحركة المرورية على جميع الطرق ضمن اختصاصها سالكة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والإتصال، أنه تم إعادة فتح طريق وادي عربة امام حركة السير بناء على تقييم كوادرها العاملة في الميدان وبالتنسيق مع الشركاء في مديرية الامن العام، وذلك بعد أن تم اغلاقه بشكل مؤقت و احترازي لتدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في وقت سابق، حفاظًا على السلامة المرورية على الطريق.

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