الأطباء الأردنية الأمريكية: 2500 طبيب أردني عامل بالولايات المتحدة

الوكيل الإخباري - قدر عضو الهيئة التنفيذية لجمعية الأطباء الأردنية الأمريكية، استشاري طب وجراحة العيون الدكتور أمجد حماد، عدد الأطباء الأردنيين العاملين في الولايات المتحدة بنحو 2500 طبيب.

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وقال حماد في حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد أهمية دعم الاقتصاد الوطني عامة والقطاع الصحي خاصة، خلال اللقاء الذي جمع جلالته بعدد من الأطباء الأردنيين في الولايات المتحدة.



وأضاف أن جلالة الملك “طلب التفكير بمبادرات وخطط لمساعدة الأردن و لإزالة العوائق لتحسين الوضع الصحي في الأردن”.



وعن عمل الجمعية، أوضح أن الجمعية بدأت في العام 2014 كصفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتشبيك بين الأطباء في الولايات المتحدة والأطباء في الأردن، وطلبة الطب الراغبين بالدراسة في أمريكا.



وبين حماد أنه تم قبل عامين تسجيل الجمعية، كجمعية غير ربحية في الولايات المتحدة، التي قامت بمساعدة طلبة الطب الأردنيين في أمريكا ممن تقطعت بهم السبل خلال الجائحة، حيث تم دعم 50 طالبا بمقدار 35 ألف دولار، وفقا لقوله.



وتابع أن الجمعية قامت بحملات لدعم القطاع الصحي في الأردن من خلال توفير الكمامات، وإقامة ورشات عمل لأخصائي الإنعاش في الأردن لمعالجة مرضى كورونا.