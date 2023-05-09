اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعقد اجتماعها السنوي

الوكيل الإخباري - عقدت الهيئة العامة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أمس الاثنين، اجتماعها السنوي في مقر اللجنة بحضور جميع الأعضاء وممثلي الجهات الرسمية.

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وأشار رئيس اللجنة الفريق المهندس مأمون الخصاونة خلال الاجتماع، الى الأهداف والمهام الموكلة للجنة والتي من شأنها ترسيخ مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والتعريف به وكيفية تطبيقه بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.



وتضمن جدول الأعمال، عرض التقرير السنوي حول إنجازات اللجنة لعام 2022 وإقراره ومناقشة الأنشطة التي قامت بها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.



كما تضمن جدول الأعمال، مناقشة الإطار العام لخطة عمل اللجنة للعام الحالي ومتابعة تنفيذ الأنشطة التي تم الاتفاق عليها، من أبرزها التركيز على تدريب الحكام الإداريين والقضاة العسكريين في مجال القانون الدولي الإنساني، بسبب طبيعة علاقتهم المباشرة بتنفيذ القانون.



ولم تقلل الخطة من أهمية تدريب الدبلوماسيين والمحامين والصحفيين والمعلمين والمستشارين القانونيين في جميع الدوائر والوزارات الحكومية وغيرها.



وحضر الاجتماع رئيس الجمعية الوطنية للهلال الأحمر العراقي، الدكتور ياسين المعموري، للاطلاع على الأنشطة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في مجال نشر هذا القانون وتطبيقه على الصعيد الوطني، بهدف نقل تجربة الأردن الى العراق الشقيق في هذا المجال، لا سيما وأن الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني عضو في اللجنة.