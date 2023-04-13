الأغوار الشمالية: إتلاف كميات من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك

الوكيل الاخباري - أتلفت لجنة الصحة والسلامة العامة برئاسة متصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة كميات من الأسماك في منطقة الشونة الشمالية لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري .



وقال الحوامدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا )، اليوم الخميس، إن اللجنة أتلفت كميات الأسماك التي كانت تباع على بسطات الأرصفة بالتعاون مع مكتب الغذاء والدواء ومديرية الصناعة والتجارة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من عرضها .

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