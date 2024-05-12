الطعاني: انبعاثات شمسية جديدة تصل الأرض الساعة 1 ظهرا بتوقيت الاردن

الوكيل الاخباري - يستمر تأثير العاصفة الشمسية على الأرض وذلك بتعرضها لانبعاثات شمسية مكثفة نتيجة للنشاط الشمسي الهائل الذي ينبعث من البقعة الشمسية العملاقة المعروف AR3664 وانبعث 5 توهجات كبيرة رئيسية من هذه البقعة الشمسية أدت إلى أقوى عاصفة جيومغناطيسية على سطح الأرض منذ 21 سنة وفق أستاذ فيزياء الفلك وعلوم الفضاء الدكتور علي الطعاني.

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وقال الطعاني " من المتوقع أن تصل حزمة جديدة من هذه الانبعاثات اليوم الأحد في تمام الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت الأردن، بينما من المتوقع وصول انبعاث آخر من الرياح الشمسية في الساعة 2:00 ظهرًا."



وتابع " نتيجة لشدة هذه الانفجارات والانبعاثات، فقد توقفت يوم أمس السبت أنظمة الملاحة البحرية في المحيط الهادئ لساعات، وحدث تشويش واضطراب بالاتصالات الراديوية تحت اقل من 50 ميغاهيرتز، وتأجل انطلاق كل الرحلات الفضائية بسبب مخاوف من تعطيل أنظمة الاتصالات، وشهدت مناطق كثيرة في العالم ظاهرة الشفق القطبي، بما فيها مناطق بعيدة عن القطبين في بلدان أوروبا وكندا والولايات المتحدة وتركيا، وشهدت مناطق في الجزائر والمغرب حدوث الشفق القطبي في سمائهما لأول مرة. "



علما أن دورة الشمس رقم 25 بدأت في عام 2020 ومن المتوقع أن تستمر ذروة نشاطها حتى نهاية العام المقبل، مما يسبب زيادة ملحوظة في النشاط الشمسي.

