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الخميس، 15-09-2022 04:46 م

الأغوار الشمالية: إخلاء بناية سكنية اثر انهيار سقف إحدى الغرف

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الوكيل الإخباري - أخلت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، بناية سكنية من 3 طوابق ببلدة المشارع بلواء الأغوار الشمالية، احترازياً جراء تعرض سقف إحدى الغرف بشقة الطابق الثالث لانهيار جزئي.

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وقال متصرف لواء الاغوار الشمالية رئيس لجنة السلامة العامة، الدكتور علي الحوامدة، إنه وبناء على كشف مبدئي من الأجهزة الأمنية إثر تلقيها بلاغًا بالحادثة، تبين حدوث انهيار أجزاء من سقف إحدى غرف شقة الطابق الأخير في البناية تضمن سقوط مواد من الربس والقصارة بمساحة 2 متر مربع دون وقوع إصابات.


وأشار الحوامدة إلى إنه جرى توقيع المالك على تعهد بإخلاء جميع طوابق البناية احترازياً إلى حين الكشف عليها من الجهات المختصة وبيان مدى الخطورة على حياة قاطنيها.

 




 

 


 

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