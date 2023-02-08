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الأربعاء، 08-02-2023 08:29 ص

الأمانة: الطرق الرئيسة في مختلف مناطق العاصمة سالكة

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الوكيل الاخباري  - تواصل كوادر وآليات أمانة عمان تعاملها مع تداعيات الظروف الجوية السائدة والعمل بأقصى طاقاتها؛ لضمان إدامة مسارب الشوارع الرئيسة من خلال المتابعة المستمرة ومعالجة أية ملاحظات ترد لغرف الطوارئ.

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وأكدت الأمانة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن شبكات الطرق الرئيسة في مختلف مناطق العاصمة سالكة وتشهد حركة سير طبيعية في ظل تساقط الأمطار الممزوجة بالثلوج، مبينة أنه لم تسجل أية إغلاقات في شبكة تصريف مياه الأمطار أو ارتفاع في منسوب المياه حتى اللحظة.


وبينت الأمانة أن جميع كوادرها وورشها الفنية منتشرة في جميع مناطق العاصمة منذ إعلان حالة الطوارئ القصوى لمراقبة ومعالجة أية مشاكل قد تنجم عن الظروف الجوية السائدة.


وكانت أمانة عمان جهزت 328 آلية إنشائية كبيرة، و35 كاسحة للثلوج حال تطلب الأمر ذلك، و150 ماتور شفط مياه بمختلف أحجامها وقدراتها، إضافة إلى 9 ماتورات شفط مياه مجرورة كبيرة للتعامل مع الظروف الجوية السائدة بعد اعلانها حالة الطوارئ القصوى، والتي يتم فيها العمل من خلال شفتين على مدار الساعة، يتكون كل وردية من 4 آلاف موظف من مختلف المستويات الوظيفية.

 

 


 




 

 


 

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