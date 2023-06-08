الأمانة تشارك بالاجتماع التأسيسي للشبكة الإقليمية للجامعات والمدن في بافوس القبرصية

الوكيل الاخباري - شارك نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي في الاجتماع التأسيسي للشبكة الإقليمية للجامعات والمدن الذي عقد في مدينة بافوس القبرصية، كما شارك في وضع حجر الأساس للجامعة الأميركية في بيروت/فرع بافوس .



وقال القيسي خلال الاجتماع، إن مدينة عمان إلى جانب الجامعة الأردنية تعتز بأن تكون جزءاً من هذه الشبكة التي نتطلع أن تكون منصة تمكن الجامعات والباحثين والطلاب من التعاون في مشاريع بحثية مشتركة وتبادل البرامج الأكاديمية.



وأضاف، أن إنشاء هذه الشبكة بمبادرة من رئيس بلدية بافوس القبرصية، فيدون فيدونوس، يعكس الالتزام بتعزيز الروابط الثقافية والأكاديمية بين مدننا وجامعاتنا بما يخدم تبادل المعرفة والخبرة وخلق فرص للنمو والتنمية بين المدن.

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