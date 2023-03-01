الأربعاء 01-03-2023
الوكيل الاخباري

الأمانة: تعديل على تحويلة تقاطع طارق من مساء الخميس الى صباح الاحد

فصل الكهرباء عن مناطق في الكرك غدا - أسماء

اندماج أحزاب سياسية وإعتبار أخرى مُنحلة حُكما - أسماء

موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء

إصابة طالبتين بسقوط مروحة سقف مدرستهما في العقبة

خبراء زلازل يكشفون حقيقة عالم الزلازل الهولندي

سويدان: الزلزال المُسجل في طبريا اليوم لا علاقة له بزلزال تركيا وسوريا

تشكيلات إدارية في وزارة التربية - أسماء

إنقاذ طفلة تركتها والدتها داخل مركبة مغلقة في عمان

وزير الخارجية التركي: أنقرة لا تؤيد العقوبات أحادية الجانب

الأربعاء، 01-03-2023 03:10 م

الأمانة: تعديل على تحويلة تقاطع طارق من مساء الخميس الى صباح الاحد

420221103240103693871


الوكيل الإخباري - قالت امانة عمان انها وبالتعاون مع إدارة السير سوف تجري تعديل مؤقت لمسار التحويلة المرورية القائمة على تقاطع شارع الشهيد (طارق) لغايات استكمال أعمال البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد في الموقع، وذلك اعتباراً من الساعة 12  مساء يوم غداً الخميس ولغاية صباح يوم الأحد .

اضافة اعلان


وبين مدير دائرة المرور المهندس محمد جدوع أن التعديل المروري المؤقت يشمل إغلاق فتحة الدوران القائمة على شارع الشهيد ليصبح السير القادم من محطة طارق بالاتجاه الى اليمين عبر شارع محمد ضياء الحق ثم يساراً من خلال الدوار القائم وصولا لشارع ثويبة (المسار الحالي للتحويلة الرئيسية) ويشترك معه السير القادم من إشارات عين غزال عبر شارع محمد ضياء الحق ومتجه إلى منطقة طارق.


وأضاف بخصوص السير القادم من الزرقاء فانه سيستمر للأمام عبر شارع كلثوم بن الهدم ثم يساراً باتجاه شارع سعود ادهيم وصولا لشارع الشهيد مع إمكانية الخيار الآخر بالانعطاف يميناً عبر شارع خلف اسعيدات ثم يساراً إلى شارع الحج وصولاً إلى الإشارة الضوئية القائمة على تقاطع شارع الحج مع شارع طارق ثم يساراً إلى المدينة الرياضية و الهاشمي الشمالي".


وستقوم أمانة عمان بالتعاون مع إدارة السير بتأمين مسار التحويلة بالشواخص الإرشادية ووسائل السلامة المرورية اللازمة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202328184917629424909

فصل الكهرباء عن مناطق في الكرك غدا - أسماء

لينا-الحديد-1

السماح للحديد بحمل وسام "الشرف الكبير الذهبي"

image

اندماج أحزاب سياسية وإعتبار أخرى مُنحلة حُكما - أسماء

1020225153917978142272

موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء

مروحة سقف-min637515202327426439-w1920

إصابة طالبتين بسقوط مروحة سقف مدرستهما في العقبة

63ff2cad6c33a

مذكرة تفاهم للتعاون بين صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وجامعة الحسين التقنية

أخبار متعلقة
طفلهه

وفاة طفل رضيع بحادث سير في المفرق

63fdd28a8f7b3

أمانة عمّان تحدد ساعات عمل الخيم الرمضانية

1949091402

تدهور واصطدام مركبة بواجهة محل في وسط البلد - صورة

120232691111156771957

3 وفيات إثر حوادث سير خلال الـ48 ساعة الماضية

0L5A0043

إصابة بحادث بين 3 مركبات في إربد

220231515555794985785

الزراعة عن الكلاب الضالة: دورنا بيطري صحي فقط والقوانين تمنع قنص الحيوانات