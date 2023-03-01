الأمانة: تعديل على تحويلة تقاطع طارق من مساء الخميس الى صباح الاحد

الوكيل الإخباري - قالت امانة عمان انها وبالتعاون مع إدارة السير سوف تجري تعديل مؤقت لمسار التحويلة المرورية القائمة على تقاطع شارع الشهيد (طارق) لغايات استكمال أعمال البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد في الموقع، وذلك اعتباراً من الساعة 12 مساء يوم غداً الخميس ولغاية صباح يوم الأحد .

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وبين مدير دائرة المرور المهندس محمد جدوع أن التعديل المروري المؤقت يشمل إغلاق فتحة الدوران القائمة على شارع الشهيد ليصبح السير القادم من محطة طارق بالاتجاه الى اليمين عبر شارع محمد ضياء الحق ثم يساراً من خلال الدوار القائم وصولا لشارع ثويبة (المسار الحالي للتحويلة الرئيسية) ويشترك معه السير القادم من إشارات عين غزال عبر شارع محمد ضياء الحق ومتجه إلى منطقة طارق.



وأضاف بخصوص السير القادم من الزرقاء فانه سيستمر للأمام عبر شارع كلثوم بن الهدم ثم يساراً باتجاه شارع سعود ادهيم وصولا لشارع الشهيد مع إمكانية الخيار الآخر بالانعطاف يميناً عبر شارع خلف اسعيدات ثم يساراً إلى شارع الحج وصولاً إلى الإشارة الضوئية القائمة على تقاطع شارع الحج مع شارع طارق ثم يساراً إلى المدينة الرياضية و الهاشمي الشمالي".



وستقوم أمانة عمان بالتعاون مع إدارة السير بتأمين مسار التحويلة بالشواخص الإرشادية ووسائل السلامة المرورية اللازمة.