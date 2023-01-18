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الأربعاء، 18-01-2023 08:42 م

الأمانة تعلن ايداع قوائم التخمين وملاحقها

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الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية التخمين العقاري في امانة عمان ، في السادس عشر من الشهر الجاري ، وبالجريدة الرسمية ايداع قوائم التخمين وملاحقها للسنة المالية 2023 ، لدى مدراء ومحاسبي دوائر التخمين . 

ودعت المكلفين الواردة اسمائهم في هذه القوائم للاطلاع عليها ، او الحصول على مستخرجات عنها ، وكذلك تقديم اعتراض خطي على قيمة التخمين ( التقدير ) خلال ثلاثين يوم من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية . 

وتهيب مديرية التخمين العقاري من المكلفين بضريبة الابنية والاراضي ومالكي العقارات ممن خمنت عقاراتهم في العام المالي ( 2022 ) مراجعة دوائر التخمين الستة وهي ( تخمين وسط وشمال وجنوب وغرب وشرق عمان ودائرة تخمين مرج الحمام ) ، وذلك للاطلاع على قيم التخمين الواردة لغايات الاجابة على اي استفسار بخصوصها او تقديم اعتراض عليها خلال ثلاثين يوم من نشرها في الجريدة الرسمية .

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