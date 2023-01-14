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السبت، 14-01-2023 06:25 ص

قانون البيئة الاستثمارية الجديد يدخل حيز التنفيذ اليوم

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الوكيل الإخباري - دخل قانون البيئة الاستثمارية الجديد، الذي صدر في الجريدة الرسمية منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اليوم السبت حيز التنفيذ.

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وصدر القانون في الجريدة الرسمية في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، ونص على العمل به بعد 90 يوما من صدوره في الجريدة.


ويهدف القانون الذي سيحل محل قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، إلى توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة، إضافة إلى تهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار تنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادية التي يتطلب تحقيقها جلب استثمارات وتمويل بقرابة 40 مليار دينار على مدى السنوات العشر المقبلة.


وينص القانون على مساواة المستثمر الأردني بالمستثمر الأجنبي، وحماية الاستثمارات، وحرية تحويل الأموال، وضمانات وحوافز تشجيعية مرتبطة بالقيمة المضافة للاستثمار (النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والتصدير، ونقل المعرفة والتكنولوجيا)، إلى جانب رقمنة وأتمتة الإجراءات والخدمات لتخطي المعوقات الإدارية والإجرائية، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والريادية والابتكار والبحث والتطوير، وتهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.


كما يحدد القانون مزايا الاستثمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة، ويعالج مسألة تسوية منازعات عقود الاستثمار من خلال التحكيم وفق القواعد المتفق عليها، وفي حال عدم وجود اتفاق يطبق القانون الأردني باستثناء قواعد القانون الدولي الخاص، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أو أكثر في وزارة الاستثمار للنظر في تظلمات المستثمرين والتحقق من سلامة الإجراءات والقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية.


 




 

 


 

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