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السبت، 18-03-2023 02:15 م

الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

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الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة، اعتباراً من مساء اليوم السبت، للتعامل مع الحالة الجوية التي من المتوقع حسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية أن تشهد هطول زخات رعدية من الأمطار. 

وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية الأمانة للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً الأخوة المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 )

كما دعا إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

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واكد الرحامنة على ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.


ودعا المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

 




 

 


 

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